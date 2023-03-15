Лерчек только избавилась от проблем с налоговой, как в её семье произошла ужасная трагедия

У прогремевшей недавно на весь Интернет Чекалиной сейчас не самые лучшие времена. Нервы после скандала с налогами ещё не успели восстановиться, как внезапно в семье блогерши произошла настоящая трагедия. Лерчек пришлось похоронить самого близкого человека.

Валерия Чекалина тяжело переживает смерть бабушки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Началось всё в прошлом году: из жизни ушёл дедушка Леры. Теперь бабушка. Как рассказывает Чекалина, эти люди были для неё настоящей семьёй и заменили родителей, которых та практически не видела из-за их постоянной занятости. Именно они находились рядом и всегда поддерживали Валерию. "Это лучшие моменты детства... Мама с папой много работали, я часто была у бабушки с дедушкой. Не так давно из жизни ушёл мой дедушка. Бабушка хотела быть с ним всегда. Сейчас она с ним", — рассказала девушка.

Бабушка Нина так и не смогла жить без любимого мужа, поэтому скончалась спустя несколько месяцев, последовав за ним, ведь, по словам блогерши, их связывала самая настоящая искренняя любовь. Смерть родного человека Лерчек переживает тяжело, но рада, что теперь дорогие ей люди снова вместе.

Лерчек на похоронах с мамой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

"Он [дедушка] каждый день читал своей Ниночке стихи, это история большой любви протяжённостью в 64 года. Бабушка не смогла прожить без него и ушла к нему спустя несколько месяцев. Я вас люблю, мои самые драгоценные! Теперь вы снова вместе. Спасибо вам за чудесное детство, за самую вкусную клубнику и самые тёплые объятия. Спасибо, мой любимый дедушка, что грел мне тряпочки чугунным утюгом, чтобы у меня не болел живот. И спасибо тебе, бабулечка, что учила меня торговать луком на рынке. Пусть земля вам будет пухом", — поделилась Лерчек.