Бледная как смерть Самойлова помахала рукой с больничной койки, чем сильно напугала фанатов

Похоже, в жизни Оксаны Самойловой снова не всё гладко. По приезде из отпуска все её дети заболели, а отношения с мужем дали трещину. Независимая инста-дива выгнала Джигана на мороз и со всем справляется самостоятельно. Однако всё-таки психологическое и физическое здоровье модели страдает из-за сильного стресса.

Накануне Оксана пожаловалась, что почувствовала лёгкое недомогание, но всё-таки поехала по делам. Однако неудачи преследовали бизнесвумен: у неё лопнуло колесо, когда машина угодила в яму на одной из дорог, о чём пока ещё жена Джигана сама рассказала в соцсетях. Разобравшись с делами, к вечеру Самойлова уже не могла игнорировать своё состояние. Но, прежде чем обратиться за помощью к врачам, она решила, конечно же, спросить мнение своей "авторитетной в вопросах медицины" аудитории.

Самойлова заболела, на что жалуется подписчикам. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

"Я лежу, у меня текут слёзы от головной боли, при этом у меня нет температуры, нет жара, но я вся в каких-то красных пятнах. У меня такое ощущение, что мне кто-то со всей силы давит на виски. Я вот не понимаю, мне уже пора звонить в скорую или ещё нет? Или всё в порядке? Но мне реально максимально хреново", — пожаловалась она подписчикам. Прошаренные фанаты тут же наперебой стали ставить диагнозы. Победил "гайморит". Но дива всё же решила купить свой первый тонометр и измерить давление. "Так, что это значит? Что это — 98, 78?"

Через три часа многодетная мама напугала фанатов ещё сильнее: в новом видео она с безупречным макияжем и лучезарной улыбкой помахала рукой с больничной кровати, не проронив ни слова. Похоже, скорую Оксана всё-таки вызвала. С тех пор на связь инстаграм-звезда не выходит, заставляя поклонников сходить с ума от беспокойства.

Оксана Самойлова попала в больницу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Стоит отметить, что не так давно Оксана сделала ещё одно признание: "Теоретически, например, развестись для нас было бы просто восхитительно для бизнеса, потому что людям наблюдать за драмой гораздо интересней, чем за счастливой, спокойной семейной жизнью. Наша популярность взлетела бы в сотни тысяч раз. Это был бы просто лютейший хайп. Так что жить счастливой жизнью абсолютно невыгодно".