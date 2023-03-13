"Краса России" в отношениях с "Америкэн боем"? Сигала-младшего застукали с россиянкой

Несколько лет назад один из культовых голливудских актёров, всеми известный Стивен Сигал, стал гражданином России. Тогда его агент рассказал, что у селебрити есть русские корни — его прародители говорили по-русски. Потому жить в нашей стране американской звезде нравится. Но, похоже, не только ему. Своего сына, 32-летнего Доминика, отец активно приучает к русской культуре и россиянкам. И, видимо, получается.

Доминик Сигал был пойман на свидании с российской моделью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danilova.ri

В прошлом году, летом, Сигал-младший посетил одно мероприятие в Москве, на котором восхитился красотой и утончённостью наших соотечественниц. Тогда звёздный сын рассказал о своём восторге от русской культуры, архитектуры и, конечно же, девушек. Даже уточнил, что не против встречаться с россиянкой. Пророчил будущее или уже что-то скрывал?

Айрин Данилова закрутила роман с Сигалом-младшим? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danilova.ri

Недавно Доминика Сигала заметили в обществе российской модели Айрин Даниловой. Очевидцы утверждают, вели себя молодые люди как парочка: держались за руки, шептались и смотрели друг на друга влюблёнными глазами. Но почему выбор пал именно на эту девушку из миллиона других? Ответ на поверхности. Айрин в 2015 году завоевала титул "Краса России". А пройти мимо такой симпатяшки просто невозможно.

Айрин Данилова в своих социальных сетях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danilova.ri