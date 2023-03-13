Как по лицу понять, что перед вами будущий богач: Секреты физиономики
Оказывается, есть конкретные черты, отвечающие за будущий толстый кошелёк в кармане. Что именно нужно искать на лице, чтобы понять, светит вам быть богатеем или нет.
Физиономика — это учение, которое связывает черты лица человека с его нравом, личностью и судьбой. Специалисты могут проанализировать внешность и на основе этого давать прогнозы о характере, способностях и даже финансовом положении человека. Физиономик и астролог Ольга Фандорина рассказала, как по лицу узнать, что перед вами человек, у которого есть потенциал разбогатеть.
Какие черты лица свидетельствуют о будущем богаче. Фото © Shutterstock
Согласно утверждениям эксперта, люди с крупным носом могут разбогатеть благодаря личному бизнесу. А горбинка подсказывает хозяину о чутье к удачным финансовым схемам. Астролог также заявила, что чем больше выражена эта горбинка, тем больше денег может заработать человек. Вот только, уверяет Фандорина, поодиночке никакие признаки работать не будут — нужно найти целый комплекс.
Это прямые, низко посаженные и густые брови как признак чёткого ума и энергичности. Немного скошенный назад лоб, который укажет на практичность и материализм. Округлый или трапециевидный овал лица, а также большие уши
Как по лицу понять, что человек разбогатеет. Фото © Shutterstock
— На возможность разбогатеть с помощью счастливого случая указывают родинки под ноздрями. При этом нос должен быть крупным или с округлым кончиком. Китайские физиономисты называют эти родинки "замочками, запирающими денежное хранилище", — поделилась эксперт. По словам специалистов, эти родинки — признак того, что человек способен среди массы информации вычленять возможность заработать и не боится использовать их.
Также астролог советует обращать внимание на горизонтальные морщины под носом и родинки рядом с уголками рта. Судя по всему, это значит, что у таких людей есть шанс обогатиться в результате серьёзных жизненных перемен.
Как понять, что человек разбогатеет. Фото © Shutterstock
Если в дополнение к крупному носу чётко очерчены губы, брови домиком, а на лбу три горизонтальные морщины, есть все шансы разбогатеть благодаря должности топ-менеджера крупной компании
Список черт лица потенциального богача
- Крупный нос с горбинкой.
- Низко посаженные и густые брови.
- Скошенный назад лоб.
- Округлый (трапециевидный) овал лица.
- Большие уши.
- Родинки под ноздрями и рядом с уголками рта.
- Горизонтальные морщины под носом или на лбу.
- Чётко очерченные губы.
Несмотря на то что физиономика и будет на вашей стороне, без работы над собой добиться желаемого не получится. Чтобы разбогатеть, просто необходимо получать новые знания, бороться со своими недостатками и использовать достоинства, пишет "Москва 24".
Лучшее из Интернета
6 ужасных образов с "Оскара-2023", которые будут сниться в кошмарах ещё очень долго
сегодня в 09:52
10 работ настолько талантливых творцов, что обычные люди просто не в состоянии оценить их дар
сегодня в 07:30
12 просто невероятных пушистых фото, которые охватят вас чувством восторга и потрясения
вчера в 12:00
Shutterstock