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13 марта, 13:30

Как по лицу понять, что перед вами будущий богач: Секреты физиономики

Оказывается, есть конкретные черты, отвечающие за будущий толстый кошелёк в кармане. Что именно нужно искать на лице, чтобы понять, светит вам быть богатеем или нет.

Физиономика — это учение, которое связывает черты лица человека с его нравом, личностью и судьбой. Специалисты могут проанализировать внешность и на основе этого давать прогнозы о характере, способностях и даже финансовом положении человека. Физиономик и астролог Ольга Фандорина рассказала, как по лицу узнать, что перед вами человек, у которого есть потенциал разбогатеть.

Какие черты лица свидетельствуют о будущем богаче. Фото © Shutterstock

Какие черты лица свидетельствуют о будущем богаче. Фото © Shutterstock

Согласно утверждениям эксперта, люди с крупным носом могут разбогатеть благодаря личному бизнесу. А горбинка подсказывает хозяину о чутье к удачным финансовым схемам. Астролог также заявила, что чем больше выражена эта горбинка, тем больше денег может заработать человек. Вот только, уверяет Фандорина, поодиночке никакие признаки работать не будут — нужно найти целый комплекс.

Это прямые, низко посаженные и густые брови как признак чёткого ума и энергичности. Немного скошенный назад лоб, который укажет на практичность и материализм. Округлый или трапециевидный овал лица, а также большие уши

Ольга Фандорина

Физиономик и астролог

<p><strong style="font-weight: bold;"><em style="font-style: italic;">Это прямые, низко посаженные и густые брови как признак чёткого ума и энергичности. Немного скошенный назад лоб, который укажет на практичность и материализм. Округлый или трапециевидный овал лица, а также большие уши</em></strong></p>
<p><strong style="font-weight: bold;"><em style="font-style: italic;">Это прямые, низко посаженные и густые брови как признак чёткого ума и энергичности. Немного скошенный назад лоб, который укажет на практичность и материализм. Округлый или трапециевидный овал лица, а также большие уши</em></strong></p>
Как по лицу понять, что человек разбогатеет. Фото © Shutterstock

Как по лицу понять, что человек разбогатеет. Фото © Shutterstock

— На возможность разбогатеть с помощью счастливого случая указывают родинки под ноздрями. При этом нос должен быть крупным или с округлым кончиком. Китайские физиономисты называют эти родинки "замочками, запирающими денежное хранилище", поделилась эксперт. По словам специалистов, эти родинки — признак того, что человек способен среди массы информации вычленять возможность заработать и не боится использовать их.

Также астролог советует обращать внимание на горизонтальные морщины под носом и родинки рядом с уголками рта. Судя по всему, это значит, что у таких людей есть шанс обогатиться в результате серьёзных жизненных перемен.

Как понять, что человек разбогатеет. Фото © Shutterstock

Как понять, что человек разбогатеет. Фото © Shutterstock

Если в дополнение к крупному носу чётко очерчены губы, брови домиком, а на лбу три горизонтальные морщины, есть все шансы разбогатеть благодаря должности топ-менеджера крупной компании

Ольга Фандорина

Физиономик и астролог

<p><strong style="font-weight: bold;"><em style="font-style: italic;">Если в дополнение к крупному носу чётко очерчены губы, брови домиком, а на лбу три горизонтальные морщины, есть все шансы разбогатеть благодаря должности топ-менеджера крупной компании</em></strong></p>
<p><strong style="font-weight: bold;"><em style="font-style: italic;">Если в дополнение к крупному носу чётко очерчены губы, брови домиком, а на лбу три горизонтальные морщины, есть все шансы разбогатеть благодаря должности топ-менеджера крупной компании</em></strong></p>

Список черт лица потенциального богача

  • Крупный нос с горбинкой.
  • Низко посаженные и густые брови.
  • Скошенный назад лоб.
  • Округлый (трапециевидный) овал лица.
  • Большие уши.
  • Родинки под ноздрями и рядом с уголками рта.
  • Горизонтальные морщины под носом или на лбу.
  • Чётко очерченные губы.

Несмотря на то что физиономика и будет на вашей стороне, без работы над собой добиться желаемого не получится. Чтобы разбогатеть, просто необходимо получать новые знания, бороться со своими недостатками и использовать достоинства, пишет "Москва 24".

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Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов
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