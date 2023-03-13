Злостный должник: Оскандалившийся рэпер Гуф угодил в чёрный список налоговой службы

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) попал в чёрный список Федеральной налоговой службы (ФНС) с долгом в 65 тысяч рублей. По данным kp.ru, если он не будет погашен, музыканту грозят не только пени, но и запрет выезда за границу.

Нынешняя и бывшая супруги исполнителя рассказали, кто виноват во всех его бедах. Так, Юлия Королёва считает, что их семейную жизнь с самого начала портит мать Гуфа Елена Долматова: женщина травила невестку, когда та ещё была беременна. По словам молодой супруги музыканта, претензии "вогнали в паранойю" страдающего психическим расстройством сына. Жена уверяет, что у мужа диагностирована шизофрения.

"Она с самого начала говорила: "Её тебе подсунули! Она хочет заполучить твои богатства! Это не твой ребёнок! Гони её к чёрту! Какая в этом цель? Я не знаю, возможно, у человека проблемы с головой", — написала Королёва в социальных сетях.

При этом молодую жену поддержала экс-супруга Гуфа Айза. Она заявила, что Елена Долматова бросила сына на бабушку ещё в подростковом возрасте и не интересовалась им до тех пор, пока он не стал популярным. По её словам, женщина страдает алкоголизмом и также не занимается воспитанием внуков.