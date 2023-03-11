Жена Гуфа смогла сбежать от рэпера в Москву и теперь лежит под капельницей
Жена Гуфа Юлия смогла вырваться от рэпера в Москву и теперь лежит под капельницей после его дебоша. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yuliyakorolevaa
Вторая жена российского рэп-исполнителя Гуфа (Алексея Долматова) смогла вырваться из Таиланда в Москву с дочкой, после того как рэпер держал её в заложницах и не отдавал паспорт.
Юлия Королёва в социальных сетях рассказала, что в данный момент она находится в Москве. Также она уточнила, что их общая с Гуфом дочь находится с ней и с ней всё в порядке, чего нельзя сказать о самой Юлии. Судя по всему, скандал, который певец устроил на праздниках, не прошёл бесследно: девушка опубликовала фото, где она лежит под капельницей. Она поблагодарила всех за поддержку и помощь, других деталей она не раскрыла.
Напомним, российский рэпер Гуф в честь 8 Марта опубликовал посты в социальных сетях, в которых поздравил "своих женщин". На первое место поставил маму, а на второе — бывшую жену Айзу. Хоть нынешняя жена рэпера Юлия никаких публичных заявлений не делала, видимо, пара в настоящий момент переживает не лучший период: артист намекнул на развод.