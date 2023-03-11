Жена Гуфа смогла сбежать от рэпера в Москву и теперь лежит под капельницей

Юлия Королёва в социальных сетях рассказала, что в данный момент она находится в Москве. Также она уточнила, что их общая с Гуфом дочь находится с ней и с ней всё в порядке, чего нельзя сказать о самой Юлии. Судя по всему, скандал, который певец устроил на праздниках, не прошёл бесследно: девушка опубликовала фото, где она лежит под капельницей. Она поблагодарила всех за поддержку и помощь, других деталей она не раскрыла.