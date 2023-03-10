Гуф сошёл с ума? Рэпер держит в заложницах жену и дочь, не позволяя от него уйти
Истерия артиста переходит все границы. Что с Гуфом? Гуф сошёл с ума? Поклонники волнуются, ведь тот отказывается отдавать жене с дочерью паспорта, насильно удерживая рядом и снимая скандал на видео.
8 Марта для семьи Гуфа не прошло бесследно. Вместо букета и подарка молодая жена рэпера — Юлия Королёва — получила намёки на развод, угрозы остаться ни с чем и публичное унижение. Зато в праздник Алексей Долматов посвятил пост бывшей жене, которую назвал второй своей женщиной после мамы. Это намёк, что они с Айзой снова сошлись? Что вообще с Гуфом? Неужели рэпер сошёл с ума или сейчас управляет им вторая личность, которую зовут Алик? Разбираемся в хронологии событий дальше.
Гуф и Айза сошлись? Рэпер поздравил бывшую жену с 8 Марта. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf
На следующий день — 9 марта — Гуф продолжил во всеуслышание унижать свою нынешнюю жену. А уже 10 марта устроил новое "включение", на этот раз с Королёвой лично. Смотреть на это невозможно — Юлия в ужасе слёзно просит мужа отдать ей загранпаспорта, на что он ей отвечает: "А почему ты должна уезжать сейчас?". Видимо, забыв, как ещё недавно угрожал выгнать из дома и отобрать всё.
Что с Гуфом? Он отказывается отдавать паспорт своей супруге. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf
Кто такой Гуф? Рэпер, чьё настоящее имя Алексей Долматов. Он довёл вторую жену Юлию Королёву до состояния, близкого к истерике. Со страхом в глазах девушка напоминает, что неадекватное состояние супруга — последствия приёма наркотиков. О проблемах мужчины с запрещёнными веществами уже давно известно. Давление со стороны домашнего тирана Юлия выдержать не смогла: держа дистанцию, закричала, что сейчас вызовет полицию. Этот момент тоже попал на видео, но опубликовать его мы не можем: если вырезать все маты, смотреть будет нечего. Судя по всему, артиста предупреждения не пугают.
Удивительно, но первой прокомментировать ситуацию решилась лично Айза. Недавно она сделала заявление в социальных сетях, рассказывая некоторые подробности, что с Гуфом сейчас происходит.
Айза, которая не сошлась с Гуфом, рассказала, что сейчас с артистом. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aizalovesam
Если пересказать кратко, то вот какие выводы можно сделать:
- Что с Гуфом? С рэпером всё будет в порядке. Сейчас к Лёше летит сестра Оля, а сама Айза на связи с его женой Юлей. Они, несмотря на ссору, держатся вместе в такой трудный момент. После истерики мужчины тот придёт в себя, успокоится. Гуф не сошёл с ума;
- Гуф и Айза сошлись? Нет. Бывшая супруга артиста уверяет, это просто сплетни. Пусть она и не чужой человек Долматову, отношений между ними нет.
- Какие отношения у Гуфа и Айзы? Она просто "мама Лёшиного ребёнка", потому переживает за него. Сердце артиста занято Юлией Королёвой.
Что дальше произойдёт между Гуфом и Юлей — неизвестно. Артист удалил все истории с компроматом на себя. Хорошо, что Интернет помнит всё. Надеемся, девушка уже забрала документы и скоро будет в безопасности.
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf