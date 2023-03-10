Хочу замуж, не зовут: 6 признаков, что на вас лежит страшное проклятие венца безбрачия

Несмотря на современную тенденцию полной самостоятельности и независимости от мужчин, большинство девушек с детства мечтают выйти замуж и создать крепкую счастливую семью. Но нередко некоторым это так и не удаётся, даже при вполне привлекательной внешности и приятном характере. О таких девушках говорят, что на них лежит так называемый венец безбрачия. Как понять, что вам не повезло оказаться в их числе?

Что такое венец безбрачия?

Венец безбрачия: что это за проклятие и откуда берётся? Фото © Shutterstock

Психологи называют данным термином разнообразные жизненные ситуации, мешающие девушке создать семью. То есть, как частенько бывает, всё, что мешает нам жить, скрывается у нас в голове. Одним словом, женщина сама даёт себе установки, которые не позволяют стать счастливой. Однако есть и другие версии. Колдуны и ведьмы уверены: венец безбрачия — это настоящее проклятие, которое может лежать на конкретном человеке или на всей его семье.

Как можно было его подцепить? Наложить порчу может тот, кто тесно связан с потусторонними силами, разозлили ли вы его лично или же это заказ какого-нибудь завистника. Однако магический венец безбрачия считается достаточно слабым и легко снимаемым. Совсем иначе обстоят дела, если проклятие было наложено на род. Считается, что такое возможно, если, к примеру, кто-то из ваших предков-женщин разрушил чужой брак и брошенная супруга из-за этого умерла. Тогда проклятие ложится на весь род разлучницы.

Как понять, что на вас лежит проклятие венца безбрачия

Признаки, что на вас лежит проклятие. Фото © Shutterstock

1. Проблемы с противоположным полом. Мужчины или полностью отсутствуют в вашей жизни, или отношения с ними длятся максимум пару-тройку месяцев, несмотря на красивую внешность и старания понравиться. Да и сам краткосрочный роман не приносит никакой радости: свидания постоянно отменяются, между партнёрами растёт недопонимание, как будто сама судьба против вашей любви. В итоге нередко всё заканчивается изменами, предательством или даже абьюзом.

2. Фригидность или неразборчивость в связях. Женщина, подверженная венцу безбрачия, как правило, или становится асексуальной, или же, наоборот, секс-зависимой. Ни в том ни в другом случае построить крепких отношений не получится.

3. Невозможность стать матерью. Причиной этому могут стать неоднократные выкидыши или же даже несчастный случай с ребёнком, а иногда просто бесплодие.

4. Заболевания мочеполовой системы. Венец безбрачия влияет и на здоровье женщины, но не стоит бояться любой небольшой болячки. Внимания заслуживают те, что возникают внезапно и, как правило, становятся хроническими. Бесплодие нередко может появиться как раз из-за них.

5. Невозможность связать себя узами брака. Иногда женщина даже находит свою любовь, пара может жить вместе несколько лет, однако сыграть свадьбу так и не получится. Возможно, именно венец безбрачия никак не позволяет влюблённым заключить брак.

6. Проблемы со второй половинкой, повторяющиеся из поколения в поколение. Смерть супруга, разводы, воспитание детей в одиночку на протяжении нескольких поколений — явные признаки родового венца безбрачия.

Как снять венец безбрачия и обрести счастье?

Можно ли снять проклятие венца безбрачия? Фото © Shutterstock

Лекарством от порчи и проклятий могут служить особые обряды. К примеру, заговор на красную ткань. Для этого вам понадобится простыня этого цвета, на которой нужно проспать 40 дней. По истечении этого срока порча должна исчезнуть. Но куда более надёжным способом избавления от венца безбрачия окажется обращение за помощью в церковь. Там нужно поставить свечки за здравие родных, за упокой умерших и за счастье своих врагов. Прочитать молитву к Пресвятой Богородице, исповедаться, принять причастие. И повторить это семь раз.