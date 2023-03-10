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10 марта, 08:40

Звезда "Уэнздей" Дженна Ортега может сыграть в продолжении "Битлджуса"

Дженна Ортега может сняться в продолжении фильма Тима Бёртона "Битлджус"

<p>Актриса Дженна Ортега. Обложка © Кадр из сериала "Уэнздей" Режиссёры — <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/21459/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br/></a>Тим Бёртон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру, сценаристы — <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/29853/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br/></a>Альфред Гоф, Майлз Миллар, Кайла Элперт / "Кинопоиск"</p>

Актриса Дженна Ортега. Обложка © Кадр из сериала "Уэнздей" Режиссёры —
Тим Бёртон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру, сценаристы —
Альфред Гоф, Майлз Миллар, Кайла Элперт / "Кинопоиск"

Актриса Дженна Ортега, известная по работе в популярном сериале "Уэнздей", может сняться в продолжении фильма кинорежиссёра Тима Бёртона "Битлджус". Об этом пишет журнал Variety.

По данным издания, Бёртон и Ортега в данный момент ведут переговоры о съёмках. Предполагается, что в продолжении "Битлджуса" она может сыграть дочь Лидии Дитц, которую в оригинальном фильме сыграла Вайнона Райдер. Съёмки могут начаться в июне.

Тима Бёртона обвинили в расизме после премьеры "Уэнздей"

Тима Бёртона обвинили в расизме после премьеры "Уэнздей"

Ранее в Сети появился первый трейлер фильма "Крик-6" про маньяка Призрачное Лицо. Одну из ролей в картине исполнила звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега. По сюжету четверо друзей, выживших после убийств в Вудсборо, переезжают в Нью-Йорк. Там они пытаются начать новую жизнь, однако опять сталкиваются с Призрачным Лицом. В этот раз убийца в маске будет преследовать своих жертв в супермаркете.

Оксана Попова
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