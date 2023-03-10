Звезда "Уэнздей" Дженна Ортега может сыграть в продолжении "Битлджуса"

По данным издания, Бёртон и Ортега в данный момент ведут переговоры о съёмках. Предполагается, что в продолжении "Битлджуса" она может сыграть дочь Лидии Дитц, которую в оригинальном фильме сыграла Вайнона Райдер. Съёмки могут начаться в июне.

Ранее в Сети появился первый трейлер фильма "Крик-6" про маньяка Призрачное Лицо. Одну из ролей в картине исполнила звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега. По сюжету четверо друзей, выживших после убийств в Вудсборо, переезжают в Нью-Йорк. Там они пытаются начать новую жизнь, однако опять сталкиваются с Призрачным Лицом. В этот раз убийца в маске будет преследовать своих жертв в супермаркете.