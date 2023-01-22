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22 января, 00:15

Звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега снялась в фильме "Крик-6"

В Сети появился первый трейлер фильма "Крик-6" про маньяка Призрачное Лицо. Одну из ролей в картине исполнила звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега. Ролик опубликован на канале Paramount Pictures в "Ютубе".

По сюжету четверо друзей, выживших после убийств в Вудсборо, переезжают в Нью-Йорк. Там они пытаются начать новую жизнь, однако опять сталкиваются с Призрачным Лицом. В этот раз убийца в маске будет преследовать своих жертв в супермаркете.

К роли журналистки Гейл Уэзерс, знакомой зрителям с первого фильма франшизы, вернётся Кортни Кокс. Также к актёрскому составу присоединилась Хейден Панеттьер: она вновь сыграет Кирби Рид, которая появлялась в четвёртом фильме. Режиссёрами ленты выступили Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли, которые сняли "Крик-5". Премьера шестой части франшизы запланирована на 10 марта этого года.

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Ранее Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма "Ренфилд", ставший вольной адаптацией романа Брэма Стокера "Дракула". Главную роль в картине исполнит актёр Николас Кейдж.

Обложка ©

YouTube / Paramount Pictures

Иван Косицын

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