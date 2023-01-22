"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 января, 23:26
4059

Берлин готов отдать Киеву самые старые "Леопарды"

Spiegel: Германия готова передать Киеву 19 старых Leopard 2, используемых как мишени

Используемые на учениях Вооружённых сил Германии самые старые танки Leopard 2, имитирующие врага, могут быть поставлены Киеву. На такой шаг могут пойти власти ФРГ, пишет Spiegel. Минобороны страны ещё весной прошлого года составило список всех имеющихся в составе Бундесвера единиц техники, часть которых можно было бы передать Украине, не понизив обороноспособность немецкой армии.

"Согласно списку, всего в Бундесвере имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий выпуска, из которых 99 в мае находились на ремонтно-профилактических работах в цехах оборонной промышленности, а один уже был списан", — сообщает издание, получившее доступ к документу.

На сегодняшний день в распоряжении ВС ФРГ есть 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V количеством 53 единицы. Киев же может получить самые старые из них, которые уже не используются по прямому назначению.

Стало известно о тайном приказе экс-министра обороны ФРГ перед отставкой

Стало известно о тайном приказе экс-министра обороны ФРГ перед отставкой

"Бундесвер мог бы передать [Киеву] 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, в настоящее время они используются для "представления сил противника" в центре боевой подготовки армии, то есть для имитации танков противника во время манёвров. В войсках сообщают, что от модели 2А5 готовы отказаться в первую очередь, поскольку они используются лишь для учений", — говорится в статье издания.

В Британии заподозрили Германию в страхе перед Россией

В Британии заподозрили Германию в страхе перед Россией

Напомним, власти Германии отказались передавать Киеву танки Leopard. В Бундестаге позже заявили, что президент России Владимир Путин должен быть доволен таким решением Берлина, а вот лидер Украины Владимир Зеленский остался возмущённым.

Обложка ©

Wikipedia / FaceMePLS

Иван Косицын

Комментарий

1
avatar
avatar
Денис Матвееввчера в 11:28

Как будто не понятно. Утилизировать технику дорого и трудоемко, тем более такую. А тут отправляется старье в "якобы горячую точку" и все прекрасно. Хлам складируется на Украине за бесплатно, а у себя запускаем лини по производству новой техники - и рабочие места и новая техника.

Новости партнеров