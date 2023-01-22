Берлин готов отдать Киеву самые старые "Леопарды"

Используемые на учениях Вооружённых сил Германии самые старые танки Leopard 2, имитирующие врага, могут быть поставлены Киеву. На такой шаг могут пойти власти ФРГ, пишет Spiegel. Минобороны страны ещё весной прошлого года составило список всех имеющихся в составе Бундесвера единиц техники, часть которых можно было бы передать Украине, не понизив обороноспособность немецкой армии.

"Согласно списку, всего в Бундесвере имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий выпуска, из которых 99 в мае находились на ремонтно-профилактических работах в цехах оборонной промышленности, а один уже был списан", — сообщает издание, получившее доступ к документу.

На сегодняшний день в распоряжении ВС ФРГ есть 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V количеством 53 единицы. Киев же может получить самые старые из них, которые уже не используются по прямому назначению.

"Бундесвер мог бы передать [Киеву] 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, в настоящее время они используются для "представления сил противника" в центре боевой подготовки армии, то есть для имитации танков противника во время манёвров. В войсках сообщают, что от модели 2А5 готовы отказаться в первую очередь, поскольку они используются лишь для учений", — говорится в статье издания.