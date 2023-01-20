"Так делать нельзя": Зеленского возмутил сомневающийся Шольц

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что канцлер Германии Олаф Шольц не готов запустить передачу его стране танков. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу ARD.

"Так делать нельзя — говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я", — сказал Зеленский.

Так он прокомментировал сообщение газеты Süddeutsche Zeitung о содержании недавнего разговора Шольца с президентом США Джо Байденом. Канцлер якобы заявил тогда, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 только при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams.

"Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать "нет", а не говорить, что кто-то ещё не готов", — ответил на это Зеленский.

Однако он решил всё же поблагодарить канцлера ФРГ за уже оказанную Германией Украине помощь. Зеленский заверил, что Берлину в Киеве благодарны.