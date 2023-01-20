"Так делать нельзя": Зеленского возмутил сомневающийся Шольц
Зеленский раскритиковал Шольца за неготовность отправить Украине танки
Президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что канцлер Германии Олаф Шольц не готов запустить передачу его стране танков. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу ARD.
"Так делать нельзя — говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я", — сказал Зеленский.
Так он прокомментировал сообщение газеты Süddeutsche Zeitung о содержании недавнего разговора Шольца с президентом США Джо Байденом. Канцлер якобы заявил тогда, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 только при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams.
"Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать "нет", а не говорить, что кто-то ещё не готов", — ответил на это Зеленский.
Однако он решил всё же поблагодарить канцлера ФРГ за уже оказанную Германией Украине помощь. Зеленский заверил, что Берлину в Киеве благодарны.
Напомним, что и власти США пока не видят необходимости в отправке Украине танков. Причина в высокой стоимости обслуживания этих боевых машин. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Офис президента Украины