В Германии объяснили, почему не поставляют Киеву танки Leopard 2

Германия колеблется с поставками танков Leopard 2 Украине, поскольку хочет избежать прямого столкновения НАТО с Россией. Об этом заявил в среду канцлер Олаф Шольц на полях саммита в Давосе.

Он напомнил, что Берлин находится в числе лидеров стран по объёму оказания помощи Киеву и впредь не намерен снижать этих темпов. Но вопрос о танках, похоже, поставил политика в тупик, и он сослался на то, что такое решение не может быть принято Германией в одиночку. Здесь речь идёт о координации с союзниками, в частности с США, поскольку последствия данного шага могут затронуть и их.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что украинцы могут на нас рассчитывать. Но совершенно ясно, что мы не хотели бы, чтобы всё переросло в войну между Россией и НАТО", — заключил Олаф Шольц.