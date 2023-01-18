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Опубликовано 18 января 2023, 16:56
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В Германии объяснили, почему не поставляют Киеву танки Leopard 2

Канцлер ФРГ Шольц связал поставки танков Украине с риском перерастания конфликта в войну между РФ и НАТО

Германия колеблется с поставками танков Leopard 2 Украине, поскольку хочет избежать прямого столкновения НАТО с Россией. Об этом заявил в среду канцлер Олаф Шольц на полях саммита в Давосе.

Он напомнил, что Берлин находится в числе лидеров стран по объёму оказания помощи Киеву и впредь не намерен снижать этих темпов. Но вопрос о танках, похоже, поставил политика в тупик, и он сослался на то, что такое решение не может быть принято Германией в одиночку. Здесь речь идёт о координации с союзниками, в частности с США, поскольку последствия данного шага могут затронуть и их.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что украинцы могут на нас рассчитывать. Но совершенно ясно, что мы не хотели бы, чтобы всё переросло в войну между Россией и НАТО", — заключил Олаф Шольц.

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Напомним, что ранее глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявил о том, что лично поддерживает отправку танков на Украину и считает это необходимым условием достижения мира.

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Getty Images / Sean Gallup

Марина Калегина
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