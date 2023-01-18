Сенатор Клишас оценил идею о запрете госслужбы для не служивших в армии

Идею запретить принимать на госслужбу граждан, не служивших в Вооружённых силах России, нужно внимательно проработать. Так считает глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Сенатор напомнил, что существует временное ограничение на трудоустройство на госслужбу для тех, кто не отслужил в армии без законных на то оснований. Оно действует в течение 10 лет. По словам Клишаса, Конституционный суд ранее уже указывал на "неконституционность нормативного закрепления бессрочного запрета". Кроме того, возможность ограничения избирательных прав граждан по факту прохождения военной службы не предусмотрена.

"Считаю, что инициатива, направленная на установление запрета на принятие на государственную службу и замещение государственных должностей, а также на участие в выборах для граждан, не проходивших службу в вооружённых силах, нуждается в тщательной проработке. Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан", — написал сенатор в телеграм-канале.