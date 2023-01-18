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18 января, 16:27

В Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн в честь 80-й годовщины прорыва блокады

Огни Ростральных колонн в Санкт-Петербурге зажгли сегодня, 18 января, в честь 80-летней годовщины прорыва блокады Ленинграда. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места.

Факелы Ростральных колонн зажглись в день прорыва блокады Ленинграда. Видео © LIFE

"День прорыва блокады — священный праздник. Огни Ростральных колонн — дань памяти подвигу ленинградцев, один из главных символов нашего города-героя", — заявлял губернатор Александр Беглов.

Факелы будут гореть до 22:00.

Ростральные колонны — один из символов Санкт-Петербурга и неотъемлемая часть ансамбля стрелки Васильевского острова. Они были установлены в 1810 году по проекту французского архитектора Тома де Томона и изначально служили маяками. Для зажигания огней использовали конопляное масло, но затем из экономии на какое-то время делать это перестали. Традицию решили возродить к 250-летию Ленинграда, и в 1957 году горожане любовались горящими факелами (на этот раз использовалось не масло, а газ). Сегодня огни Ростральных колонн зажигаются несколько раз в году в особо торжественных случаях — на День города, День Победы, на праздник выпускников "Алые паруса" и в День Военно-морского флота.

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин встретился с ветеранами и поздравил их с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Глава государства отметил героизм защитников города и подчеркнул важность передачи этих страниц истории страны будущим поколениям, чтобы они навсегда остались в памяти народа.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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