В Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн в честь 80-й годовщины прорыва блокады
Огни Ростральных колонн в Санкт-Петербурге зажгли сегодня, 18 января, в честь 80-летней годовщины прорыва блокады Ленинграда. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места.
Факелы Ростральных колонн зажглись в день прорыва блокады Ленинграда. Видео © LIFE
"День прорыва блокады — священный праздник. Огни Ростральных колонн — дань памяти подвигу ленинградцев, один из главных символов нашего города-героя", — заявлял губернатор Александр Беглов.
Факелы будут гореть до 22:00.
Ростральные колонны — один из символов Санкт-Петербурга и неотъемлемая часть ансамбля стрелки Васильевского острова. Они были установлены в 1810 году по проекту французского архитектора Тома де Томона и изначально служили маяками. Для зажигания огней использовали конопляное масло, но затем из экономии на какое-то время делать это перестали. Традицию решили возродить к 250-летию Ленинграда, и в 1957 году горожане любовались горящими факелами (на этот раз использовалось не масло, а газ). Сегодня огни Ростральных колонн зажигаются несколько раз в году в особо торжественных случаях — на День города, День Победы, на праздник выпускников "Алые паруса" и в День Военно-морского флота.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин встретился с ветеранами и поздравил их с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Глава государства отметил героизм защитников города и подчеркнул важность передачи этих страниц истории страны будущим поколениям, чтобы они навсегда остались в памяти народа.
LIFE