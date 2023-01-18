В Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн в честь 80-й годовщины прорыва блокады

Ростральные колонны — один из символов Санкт-Петербурга и неотъемлемая часть ансамбля стрелки Васильевского острова. Они были установлены в 1810 году по проекту французского архитектора Тома де Томона и изначально служили маяками. Для зажигания огней использовали конопляное масло, но затем из экономии на какое-то время делать это перестали. Традицию решили возродить к 250-летию Ленинграда, и в 1957 году горожане любовались горящими факелами (на этот раз использовалось не масло, а газ). Сегодня огни Ростральных колонн зажигаются несколько раз в году в особо торжественных случаях — на День города, День Победы, на праздник выпускников "Алые паруса" и в День Военно-морского флота.