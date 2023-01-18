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18 января, 09:00

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина", расположенному на Пискарёвском кладбище, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

  • Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина".
    Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина".
  • Президент России Владимир Путин возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат Виктор, умерший зимой 1942 года.
    Президент России Владимир Путин возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат Виктор, умерший зимой 1942 года.

Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина".

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Сразу после установки венка глава государства поправил на нём ленты и склонил голову над монументом. После исполнения гимна РФ Путин поклоном почтил память погибших жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, глава государства возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат Виктор, умерший зимой 1942 года.

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Ранее президент России Владимир Путин прибыл к монументу на Невском пятачке и возложил цветы в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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