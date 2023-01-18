Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда
Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина", расположенному на Пискарёвском кладбище, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.
Сразу после установки венка глава государства поправил на нём ленты и склонил голову над монументом. После исполнения гимна РФ Путин поклоном почтил память погибших жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, глава государства возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат Виктор, умерший зимой 1942 года.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл к монументу на Невском пятачке и возложил цветы в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.
LIFE / Павел Баранов