Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке в честь 80-летия прорыва блокады
Президент России прибыл к монументу на Невском пятачке и возложил цветы в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Видео опубликовал официальный телеграм-канал Кремля.
Путин возлагает цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Монумент "Рубежный камень" находится в Кировском районе Ленинградской области. Положив цветы, российский лидер некоторое время молча постоял, глядя на памятник, поклонился и ушёл. Следующей остановкой главы государства стал монумент "Мать-Родина", который располагается на Пискарёвском кладбище, где Путин также почтил память ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.
Помимо памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург посетит одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как сообщили в Кремле, речь идёт об Обуховском заводе концерна "Алмаз-Антей".
Telegram / Кремль. Новости