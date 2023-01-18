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18 января, 07:49

Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке в честь 80-летия прорыва блокады

Президент России прибыл к монументу на Невском пятачке и возложил цветы в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Видео опубликовал официальный телеграм-канал Кремля.

Путин возлагает цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Монумент "Рубежный камень" находится в Кировском районе Ленинградской области. Положив цветы, российский лидер некоторое время молча постоял, глядя на памятник, поклонился и ушёл. Следующей остановкой главы государства стал монумент "Мать-Родина", который располагается на Пискарёвском кладбище, где Путин также почтил память ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

  • Владимир Путин посетил монумент "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище. Фото © LIFE
    Владимир Путин посетил монумент "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище. Фото © LIFE
  • Владимир Путин посетил монумент "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище. Фото © LIFE
    Владимир Путин посетил монумент "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище. Фото © LIFE

Владимир Путин посетил монумент "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище. Фото © LIFE

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Помимо памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург посетит одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как сообщили в Кремле, речь идёт об Обуховском заводе концерна "Алмаз-Антей".

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Светлана Оперук

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