Путин возложил цветы к монументу на Невском пятачке в честь 80-летия прорыва блокады

Президент России прибыл к монументу на Невском пятачке и возложил цветы в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Видео опубликовал официальный телеграм-канал Кремля.

Путин возлагает цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Монумент "Рубежный камень" находится в Кировском районе Ленинградской области. Положив цветы, российский лидер некоторое время молча постоял, глядя на памятник, поклонился и ушёл. Следующей остановкой главы государства стал монумент "Мать-Родина", который располагается на Пискарёвском кладбище, где Путин также почтил память ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.



