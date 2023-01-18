В США эксперимент по частичному омоложению грызунов увенчался успехом
Биолог Синклер провёл успешный эксперимент по частичному омоложению мышей
Молекулярный биолог Дэвид Синклер из Гарвардской медицинской школы успешно провёл эксперимент по частичному омоложению мышей. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature, сообщает телеканал CNN.
"Сегодня у нас есть технология, позволяющая дожить до сотни, не беспокоясь о раке в 70, болезни сердца в 80 и болезни Альцгеймера в 90", — уверен учёный.
Изначально команда Синклера сосредоточилась на глазах грызунов. Так, старым мышам учёные ввели специально разработанный для этого вирус, состоящий из факторов Яманаки — ферментов, омолаживающих клетки вплоть до "обнуления возраста". С помощью этого коктейля удалось восстановить пострадавшую от возраста сетчатку. Причём повреждённые нейроны в глазах не только омолаживались, но даже вырастили новые аксоны, или проекции в мозг.
По словам Синклера, в организме животных и людей хранится "резервная копия" информации о молодости, что доказывает регенерация, например, хвоста рыбы или пальца мыши. А вот у стареющих организмов клетки "забывают", как правильно работать, из-за чего начинаются различные проблемы, в том числе морщины или возрастное слабоумие. А с помощью коктейля из факторов Яманаки тело "проснётся" и "вспомнит", как себя вести и регенерировать.
Ранее учёные нашли способ продлить молодость мышц с помощью блокады церамидов. Поскольку процесс старения мышей и людей похож, эксперимент проводился на грызунах. В ходе исследования блокада активировала стволовые клетки в мышцах, способствуя регенерации и росту ткани.
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