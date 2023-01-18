В США эксперимент по частичному омоложению грызунов увенчался успехом

Молекулярный биолог Дэвид Синклер из Гарвардской медицинской школы успешно провёл эксперимент по частичному омоложению мышей. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature, сообщает телеканал CNN.

"Сегодня у нас есть технология, позволяющая дожить до сотни, не беспокоясь о раке в 70, болезни сердца в 80 и болезни Альцгеймера в 90", — уверен учёный.

Изначально команда Синклера сосредоточилась на глазах грызунов. Так, старым мышам учёные ввели специально разработанный для этого вирус, состоящий из факторов Яманаки — ферментов, омолаживающих клетки вплоть до "обнуления возраста". С помощью этого коктейля удалось восстановить пострадавшую от возраста сетчатку. Причём повреждённые нейроны в глазах не только омолаживались, но даже вырастили новые аксоны, или проекции в мозг.

По словам Синклера, в организме животных и людей хранится "резервная копия" информации о молодости, что доказывает регенерация, например, хвоста рыбы или пальца мыши. А вот у стареющих организмов клетки "забывают", как правильно работать, из-за чего начинаются различные проблемы, в том числе морщины или возрастное слабоумие. А с помощью коктейля из факторов Яманаки тело "проснётся" и "вспомнит", как себя вести и регенерировать.