Движение автомобилей по Крымскому мосту остановят 20 января

Ограничения в движении транспорта на Крымском мосту будут введены 20 января. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минтранса РФ.

"20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, будет закрыта автодорожная часть моста на период с 13:00 до 18:00 мск, там будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. Ввиду этого водителям рекомендуется заранее планировать поездки и следить за актуальной информацией о дорожной ситуации.