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18 января, 07:32

Движение автомобилей по Крымскому мосту остановят 20 января

Минтранс: Проезд по Крымскому мосту будет ограничен 20 января из-за ремонтных работ

Ограничения в движении транспорта на Крымском мосту будут введены 20 января. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минтранса РФ.

"20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, будет закрыта автодорожная часть моста на период с 13:00 до 18:00 мск, там будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. Ввиду этого водителям рекомендуется заранее планировать поездки и следить за актуальной информацией о дорожной ситуации.

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Ранее ограничение в движении на Крымском мосту вводилось 17 января. Причина та же: проводились ремонтно-восстановительные работы.

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ТАСС / ФДА "Росавтодор"

Светлана Оперук

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