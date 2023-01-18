Учёные разработали препарат от ожирения, который помогает скинуть 15% лишнего веса

Датская компания Novo Nordisk в 2021 году сообщила о завершении испытаний третьей фазы нового вещества для лечения ожирения — семаглутида, и теперь его применение одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом пишет РИА "Новости".

Клинические исследования препарата проходили в восьми странах мира, в числе которых была и Россия. Примечательно, что получавшие еженедельные инъекции препарата пациенты теряли почти 15% массы тела через 16 месяцев после начала приёма. К тому же у семаглутида почти не выявлено побочных эффектов. Применение препарата было одобрено в том числе и для подростков старше 12 лет.

Тем не менее учёные и медики пока не понимают, насколько устойчивым будет результат приёма семаглутида, так как большая часть участников исследования позднее набирали две трети от потерянной массы. Не исключено, что принимать препарат будет необходимо всю жизнь, хотя его месячный курс стоит 1300 долларов. Массовое производство семаглутида планируется запустить в ближайшее время.