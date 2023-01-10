Названы 5 неожиданных плюсов лишнего веса

Хорошие новости для людей с лишним весом — можно больше не корить себя за очередной съеденный десерт. Оказывается, в некоторых случаях ненавистные килограммы имеют положительное влияние, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Во-первых, полные люди реже простужаются и болеют. Особенно это помогает при сопутствующих заболеваниях — плохом кровообращении, заболеваниях щитовидной железы или печени. Как пояснила врач, жир выступает резервным источником энергии, поэтому в какой-то степени имеет теплоизолирующий эффект. Кроме того, лишний вес может помочь после инсульта.

"После инсульта люди с небольшим лишним весом выживают с большей вероятностью. Наверное, тут идёт речь о том, что последствия вызывают истощение организма и невозможность принимать пищу. Человек может оказаться буквально истощённым даже при наличии, казалось бы, надлежащего ухода. Там этот жир нужен для простраивания структуры головного мозга", — объяснила Соломатина в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

Также избыточный вес можно назвать некоей "подушкой" для защиты внутренних органов. С возрастом из-за потери мышечной ткани и ослабления связок они начинают провисать, а жировая прослойка способна оказывать поддерживающий эффект. Кроме того, проще научиться плавать: даже не зная техник, можно лечь на воду и не утонуть, отметила Соломатина.

Однако не стоит очаровываться перечисленными плюсами. Нельзя забывать, что лишний вес — это угроза для здоровья. Важно следить, чтобы он не перешёл в ожирение, подчеркнула врач.

"Есть цифры, которые укладываются по формуле индекса массы тела в норму — от 19 до 25. Далее до 30 будет лишний вес, но это ещё не ожирение", — пояснила диетолог.