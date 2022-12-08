Врач раскрыла, когда в борьбе с ожирением поможет только хирургическое вмешательство

С каждым годом во всём мире увеличивается число людей, страдающих ожирением. Не всегда человеку удаётся справится с этим недугом самостоятельно, и тогда он начинает задумываться о хирургическом вмешательстве, а именно о бариатрической операции. Насколько этот способ эффективен и кому можно им воспользоваться, рассказала в беседе с Лайфом врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

Ожирение — актуальная проблема сегодня. С каждым годом количество людей с этим недугом увеличивается. Фото © Unsplash

Для медикаментозного лечения подходит уже и ожирение первой степени, когда человек не справляется с похудением с помощью диет, рассказала собеседница Лайфа. По её словам, это связано как раз с ростом актуальности и распространённости данной проблемы.

"Первая степень ожирения характеризуется индексом массы тела от 30 до 35 единиц. Бариатрические операции проводятся по показаниям и с индексом массы тела пациента свыше 40 единиц. Но если у человека есть желание сделать операцию, он может пойти на неё за свой счёт. Рассчитать ИМТ можно как с помощью врача, так и самостоятельно, зная свой точный вес и рост", — рассказала врач.

На появление лишнего веса влияет сидячий и малоактивный образ жизни, большое количество стрессов, недостаточный отдых и многое другое. Фото © Unsplash

Однако также операция по снижению веса несёт за собой определённые сложности. К примеру, могут быть трудности в подборе витаминов в течение жизни из-за проблем с их усвоением. На протяжении года после вмешательства пациент также может испытывать чувство тошноты, так что назвать операцию решением всех проблем нельзя.

"И если пациент не соблюдает рекомендации врача по восстановлению после операции, то он может легко набрать вес обратно даже в большем количестве, чем до неё", — заключила врач.