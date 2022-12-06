Врач объяснила, почему стоит избавиться от привычки доедать до конца

Привычка доедать до конца может привести к набору веса и ожирению. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог медицинского центра "Проект здоровья" в Санкт-Петербурге Наталья Круглова. По её мнению, при употреблении пищи важно ориентироваться на свои ощущения — чувства голода и насыщения.

"Если человек регулярно съедает порцию на тарелке, доедает её до конца, даже не обращая внимания на собственные ощущения, это в конечном итоге может приводить к набору веса и формированию ожирения", — отметила Круглова.

По её словам, если человек будет прислушиваться к своему организму, то это будет лучшей защитой от негативных последствий. Специалист также подчеркнула, что привычку доедать до конца сложно назвать здоровой. Эксперт предположила, что она могла закрепиться ещё в детстве, когда к этому приучали родители. Чтобы питаться правильно, нужно обращать внимание на чувство насыщения и даже ранжировать его по пятибалльной шкале, где "пять" означает, что человек переел, а "три-четыре" — сыт.

"Три" — это ощущение лёгкости и сытости. Это такая цель, к которой нужно стремиться. Можно оставлять еду на потом, и это тоже такой навык, над которым мы с некоторыми пациентами работаем, и не всегда он формируется быстро, иногда действительно для этого требуется время", — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что если человек ест в ресторане и кафе, то можно попросить упаковать недоеденное с собой и вспомнить про пищу снова, когда появится чувство голода.