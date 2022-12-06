"Всего несколько градусов": Европейцам предрекли страшный сценарий этой зимой

Несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии в связи с напряжённостью энергетических рынков, пишет Bloomberg.

"Всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму", — заявил автор статьи Хавьер Блас.

Вместе с тем погода продолжает бушевать, пока стоимость энергоносителей и субсидий лишь увеличивается, а компании предупреждают о риске деиндустриализации в Европе. Колумнист предположил, что уже скоро — на этой или следующей неделе — на регионы обрушится страшный сценарий с названием Dunkelflaute, в результате которого в беде окажется вся Европа. Не исключены также и полные отключения электричества.

"[Dunkelflaute] буквально означает мрачный кризис, период с небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур", — указал Блас.