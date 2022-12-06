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6 декабря, 05:52

"Всего несколько градусов": Европейцам предрекли страшный сценарий этой зимой

Bloomberg: Несколько градусов тепла отделяют Европу от отключения электроэнергии

Несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии в связи с напряжённостью энергетических рынков, пишет Bloomberg.

"Всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму", — заявил автор статьи Хавьер Блас.

Вместе с тем погода продолжает бушевать, пока стоимость энергоносителей и субсидий лишь увеличивается, а компании предупреждают о риске деиндустриализации в Европе. Колумнист предположил, что уже скоро — на этой или следующей неделе — на регионы обрушится страшный сценарий с названием Dunkelflaute, в результате которого в беде окажется вся Европа. Не исключены также и полные отключения электричества.

"[Dunkelflaute] буквально означает мрачный кризис, период с небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур", — указал Блас.

Жителям каких стран Европы The Economist предрекает гибель от зимы

Жителям каких стран Европы The Economist предрекает гибель от зимы

Ранее Лайф писал, что европейские страны этой зимой могут столкнуться с серьёзными экономическими трудностями из-за отсутствия российского газа. Выбраться из кризисной ситуации будет довольно сложно. При этом будущее государств, как считает эксперт, будет определяться погодными условиями.

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ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Николь Вербер

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