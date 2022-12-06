В Югре восьмиклассник решил выяснить отношения с ровесником "на ножах" и тяжело ранил его

Ссора между восьмиклассниками школы в Нижневартовске закончилась трагедией: в результате конфликта один ученик ударил другого ножом. Как сообщили в администрации города, пострадавший школьник находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

"6 декабря около 08:00 (06:00 по мск) между учащимися 8-го класса СШ № 21 произошёл конфликт, в результате которого один другому нанёс ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за его здоровье", — рассказали в мэрии.

Что послужило причиной конфликта между ребятами, пока не известно. В настоящий момент на месте находятся представители правоохранительных органов, а также

председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних Николай Лукаш. В мэрии добавили, что уроки в школе продолжаются.