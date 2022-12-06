В Югре восьмиклассник решил выяснить отношения с ровесником "на ножах" и тяжело ранил его
В школе Нижневартовска восьмиклассник тяжело ранил ножом сверстника после конфликта
Ссора между восьмиклассниками школы в Нижневартовске закончилась трагедией: в результате конфликта один ученик ударил другого ножом. Как сообщили в администрации города, пострадавший школьник находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.
"6 декабря около 08:00 (06:00 по мск) между учащимися 8-го класса СШ № 21 произошёл конфликт, в результате которого один другому нанёс ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за его здоровье", — рассказали в мэрии.
Что послужило причиной конфликта между ребятами, пока не известно. В настоящий момент на месте находятся представители правоохранительных органов, а также
председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних Николай Лукаш. В мэрии добавили, что уроки в школе продолжаются.
Ранее Лайф рассказывал, что на Ставрополье 15-летний ученик случайно убил одноклассника из-за испачканной мелом одежды. Во время перемены один ученик измазал мелом одежду одноклассника. Последний не совладал с эмоциями и в ответ ударил "художника" ногой в солнечное сплетение. Пострадавший сначала почувствовал себя плохо, а потом потерял сознание. Учителя вызвали скорую, но девятиклассник скончался до приезда медиков.
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