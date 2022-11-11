15-летний подросток случайно убил одноклассника одним ударом в солнечное сплетение
На Ставрополье 15-летний ученик случайно убил одноклассника из-за испачканной мелом одежды
Погибший школьник — слева, а справа — тот, что ударил его ногой. Обложка © VK
В Ставропольском крае 15-летний подросток случайно убил одноклассника из-за того, что тот испачкал его одежду мелом. Как Лайфу рассказал источник, трагедия произошла в одной из школ в станице Барсуковской.
По нашим данным, во время перемены один ученик измазал мелом одежду одноклассника. Последний не совладал с эмоциями и в ответ ударил "художника" ногой в солнечное сплетение. Пострадавший сначала почувствовал себя плохо, а потом потерял сознание. Учителя вызвали скорую, но девятиклассник скончался до приезда медиков. У обоих подростков полные и благополучные семьи, на учёте они нигде не состояли.
По факту случившегося следователи уже возбудили уголовное дело. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину гибели школьника.
"Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства Следственного управления СК России по Ставропольскому краю", — сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.
Ранее Лайф рассказывал, как в Костроме 12-летнюю девочку зарезал одноклассник. Школьница не вернулась домой, и в городе были развёрнуты её поиски. В итоге оказалось, что подросток напал на девочку с ножом, в результате чего она скончалась. Тело было обнаружено в подъезде с множеством колото-резаных ран.