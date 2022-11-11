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11 ноября, 10:27

15-летний подросток случайно убил одноклассника одним ударом в солнечное сплетение

На Ставрополье 15-летний ученик случайно убил одноклассника из-за испачканной мелом одежды

<p>Погибший школьник — слева, а справа — тот, что ударил его ногой. Обложка © VK</p>

Погибший школьник — слева, а справа — тот, что ударил его ногой. Обложка © VK

В Ставропольском крае 15-летний подросток случайно убил одноклассника из-за того, что тот испачкал его одежду мелом. Как Лайфу рассказал источник, трагедия произошла в одной из школ в станице Барсуковской.

По нашим данным, во время перемены один ученик измазал мелом одежду одноклассника. Последний не совладал с эмоциями и в ответ ударил "художника" ногой в солнечное сплетение. Пострадавший сначала почувствовал себя плохо, а потом потерял сознание. Учителя вызвали скорую, но девятиклассник скончался до приезда медиков. У обоих подростков полные и благополучные семьи, на учёте они нигде не состояли.

По факту случившегося следователи уже возбудили уголовное дело. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину гибели школьника.

"Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства Следственного управления СК России по Ставропольскому краю", — сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Нападения с ножом и драки: 13-летний подросток держит в страхе два элитных посёлка под Челябинском

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Ранее Лайф рассказывал, как в Костроме 12-летнюю девочку зарезал одноклассник. Школьница не вернулась домой, и в городе были развёрнуты её поиски. В итоге оказалось, что подросток напал на девочку с ножом, в результате чего она скончалась. Тело было обнаружено в подъезде с множеством колото-резаных ран.

Наталья Исакова

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