15-летний подросток случайно убил одноклассника одним ударом в солнечное сплетение

В Ставропольском крае 15-летний подросток случайно убил одноклассника из-за того, что тот испачкал его одежду мелом. Как Лайфу рассказал источник, трагедия произошла в одной из школ в станице Барсуковской.

По нашим данным, во время перемены один ученик измазал мелом одежду одноклассника. Последний не совладал с эмоциями и в ответ ударил "художника" ногой в солнечное сплетение. Пострадавший сначала почувствовал себя плохо, а потом потерял сознание. Учителя вызвали скорую, но девятиклассник скончался до приезда медиков. У обоих подростков полные и благополучные семьи, на учёте они нигде не состояли.

По факту случившегося следователи уже возбудили уголовное дело. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину гибели школьника.

"Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства Следственного управления СК России по Ставропольскому краю", — сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.