Нападения с ножом и драки: 13-летний подросток держит в страхе два элитных посёлка под Челябинском

В Челябинской области трудный 13-летний подросток терроризирует жителей элитных посёлков Белый Хутор и Привилегия. Как сообщает портал 74.ru, мальчик нападает на детей и взрослых, ходит по улицам с ножом и регулярно устраивает драки.

Потерпевшие неоднократно обращались в полицию — хулигана поставили на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних, однако это не принесло никакого результата и жалобы продолжают поступать.

Одна из пострадавших женщин рассказала, что школьник напал на неё из-за замечания о неподобающем поведении. В ходе конфликта подросток ударил потерпевшую ногой в спину и сорвал серёжки. Когда супруг женщины пытался оттолкнуть хулигана, тот достал нож и начал угрожать. После этого женщина пригрозила агрессору полицией, однако и это результата не дало.

"Он сказал: "Звоните, меня там все знают, мне ничего не будет. Я — ребёнок, вы мне ничего не сделаете", — процитировала пострадавшая слова подростка.

Есть и другие случаи нападения подростка на взрослых и детей. Он также вымогал деньги у несовершеннолетних. Известно, что школьник живёт в очень обеспеченной семье. Охранники комплексов не имеют права его задерживать, а воспитательные беседы не дают никакого эффекта. В полиции заявили, что проводят проверку и принимать какие-либо меры, кроме воспитательных бесед, будут только после установления всех обстоятельств.