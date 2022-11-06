"Водку отдам, отпустишь?": На Урале в магазине жёстко задержали подростков-воришек

На юго-западе Екатеринбурга в продуктовом магазине сотрудники побили двух несовершеннолетних. Произошло это при попытке их самостоятельного задержания продавцом и охранником. Подростков заподозрили в краже спиртного. Происшествие на видео записали посетители торговой точки.

В Екатеринбурге продавщица и охранник избили подростков. Видео © Telegram / "Свет. Екатеринбург"

В ходе завязавшейся драки одна из женщин в фирменной зелёной жилетке достала из подсобного помещения биту. Подростки же во время конфликта всё время просили, чтоб их отпустили.

"Если водку отдам, отпустишь?" — спрашивает подросток на снятых кадрах.

Очевидцы рассказали, что группа быстрого реагирования приехала минут через пятнадцать. Один подросток, по их словам, уже успел убежать через служебный вход, его поймать не удалось. Второго задержали, взяли контактный телефон матери и отпустили.