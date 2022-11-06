"Водку отдам, отпустишь?": На Урале в магазине жёстко задержали подростков-воришек
В Екатеринбурге сотрудники магазина избили стащивших алкоголь подростков
На юго-западе Екатеринбурга в продуктовом магазине сотрудники побили двух несовершеннолетних. Произошло это при попытке их самостоятельного задержания продавцом и охранником. Подростков заподозрили в краже спиртного. Происшествие на видео записали посетители торговой точки.
В Екатеринбурге продавщица и охранник избили подростков. Видео © Telegram / "Свет. Екатеринбург"
В ходе завязавшейся драки одна из женщин в фирменной зелёной жилетке достала из подсобного помещения биту. Подростки же во время конфликта всё время просили, чтоб их отпустили.
Очевидцы рассказали, что группа быстрого реагирования приехала минут через пятнадцать. Один подросток, по их словам, уже успел убежать через служебный вход, его поймать не удалось. Второго задержали, взяли контактный телефон матери и отпустили.
Ранее Лайф писал, что школьница из Кургана решила подзаработать, но нарвалась на мошенников и "обворовала" мать. В итоге с банковской карты родительницы пропало более 25 тысяч рублей. Та узнала о списании только спустя время, проверив баланс.
Телеграм-канал "Свет. Екатеринбург"