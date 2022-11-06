Россиян предупредили о "выгодных" вкладах с двойным дном

Некоторые банки могут вводить в заблуждение вкладчиков, предлагая депозиты по ставкам выше среднерыночных. К таким предложениям нужно относиться с осторожностью, предупредил доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов.



В интервью агентству "Прайм" он пояснил, что такие вклады могут состоять из двух частей — депозитной и инвестиционной. Последняя может содержать высокие риски. По словам специалиста, такая практика нередка для банков. Основная черта таких "особо выгодных" условий — повышенная доходность, которую клиентам обещают при размещении средств. Обычно это достигается посредством включения инвестиционной составляющей вроде страхования жизни, брокерского или индивидуального инвестиционного счёта.

"Ради обещанных дополнительных 2–3% многие на такие условия соглашаются. Неприятности у клиентов возникают, как правило, позже, когда они узнают, что досрочное расторжение невозможно или возможно, но с уплатой штрафных комиссий, которые могут достигать почти 100% от суммы вложений", — рассказал Бадалов.

По его словам, даже обещанный доход вкладчики не всегда могут получить. Ведь на прибыльность влияет не только процентная ставка, но и результативность инвестиций со стороны банка. Информация об этой проблеме дошла до Банка России, в результате чего появились такие понятия, как сложные инвестпродукты и комбинированные вклады.

Чтобы пользоваться такими инструментами, нужно осознавать риски и быть к ним готовым. По словам эксперта, перед заключением договора необходимо внимательно изучить все условия. Особенно стоит насторожиться, если доход обещают выше среднерыночных 6–8% годовых. Нужно читать всё, что написано мелким шрифтом, и не бояться уточнять подробности у менеджеров.