Путин продлил приостановку компенсаций советских вкладов до 2026 года

Президент России Владимир Путин продлил до 1 января 2026 года приостановку полных компенсаций дореформенных сбережений россиян, помещённых во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности сбережений граждан, помещённых во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, во вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года из-за отсутствия источников финансового обеспечения и законодательной области применения долгового рубля.

Восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. В 2023 году долг по вкладам оценивается в 62,7 триллиона рублей, в 2024 году он вырастет до 65,6 триллиона, а в 2025 году — до 68,2 триллиона.