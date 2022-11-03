Путин призвал использовать новые возможности для привлечения инвестиций
Российский лидер Владимир Путин заявил, что задача привлечения инвестиций многократно усложнилась в современных условиях, но, несмотря на это, необходимо использовать новые возможности.
"В современных условиях задача [привлечения инвестиций] многократно усложнилась. Но есть и определённые ниши, которые возникают вместе с этими вызовами, мы, безусловно, должны ими воспользоваться", — сказал глава государства, подводя итоги совещания с членами правительства.
Путин также указал на то, что в правительстве есть творческий подход и живой разговор, позволяющие выдерживать линию, благодаря которой в РФ стабильно развиваются государственные финансы и экономика в целом.
Ранее Лайф сообщал, что Путин снял запрет на валютные операции с ряда международных банков. Теперь на финансовые организации не распространяются запреты, предусмотренные ещё в марте в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран и организаций.
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