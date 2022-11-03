Путин призвал использовать новые возможности для привлечения инвестиций

Российский лидер Владимир Путин заявил, что задача привлечения инвестиций многократно усложнилась в современных условиях, но, несмотря на это, необходимо использовать новые возможности.

"В современных условиях задача [привлечения инвестиций] многократно усложнилась. Но есть и определённые ниши, которые возникают вместе с этими вызовами, мы, безусловно, должны ими воспользоваться", — сказал глава государства, подводя итоги совещания с членами правительства.

Путин также указал на то, что в правительстве есть творческий подход и живой разговор, позволяющие выдерживать линию, благодаря которой в РФ стабильно развиваются государственные финансы и экономика в целом.