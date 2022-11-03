НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 ноября, 17:20

Elabe: Рейтинг доверия Макрону опустился до самого низкого уровня с начала пандемии ковида

Рейтинг доверия французскому лидеру Эмманюэлю Макрону опустился до самых низких отметок с начала пандемии коронавируса. В исследовании компании Elabe утверждается, что в ноябре этот уровень достиг 32%, за сентябрь и октябрь доверие к главе государства упало на шесть пунктов.

Судя по опросу, поддержка президента ослабляется в привилегированном обществе, где его деятельность, как правило, одобряли. Плохая ситуация и у французского премьера Элизабет Борн, доверие к которой в этом месяце снизилось на два пункта и достигло 27%. Рейтинг других членов кабмина составил меньше 30%. Стоит отметить, что исследование проводилось дистанционно с 31 октября по 2 ноября, в нём участвовали 1006 человек в возрасте от 18 лет.

Макрон обещал Зеленскому помощь в укреплении ПВО Украины

Макрон обещал Зеленскому помощь в укреплении ПВО Украины

Ранее Лайф писал, что французский президент Эмманюэль Макрон "открыл огонь" по США. Он заявил, что их экспортные цены на энергоносители намного выше внутренних.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Suu

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров