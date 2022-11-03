Elabe: Рейтинг доверия Макрону опустился до самого низкого уровня с начала пандемии ковида
Рейтинг доверия французскому лидеру Эмманюэлю Макрону опустился до самых низких отметок с начала пандемии коронавируса. В исследовании компании Elabe утверждается, что в ноябре этот уровень достиг 32%, за сентябрь и октябрь доверие к главе государства упало на шесть пунктов.
Судя по опросу, поддержка президента ослабляется в привилегированном обществе, где его деятельность, как правило, одобряли. Плохая ситуация и у французского премьера Элизабет Борн, доверие к которой в этом месяце снизилось на два пункта и достигло 27%. Рейтинг других членов кабмина составил меньше 30%. Стоит отметить, что исследование проводилось дистанционно с 31 октября по 2 ноября, в нём участвовали 1006 человек в возрасте от 18 лет.
Ранее Лайф писал, что французский президент Эмманюэль Макрон "открыл огонь" по США. Он заявил, что их экспортные цены на энергоносители намного выше внутренних.
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