Проект "Лидеры-доноры" запустил акцию по сбору крови для военных учреждений

Проект "Лидеры-доноры" под руководством члена клуба Лидеров России "Эльбрус" Алексея Кубрака запустил акцию по сбору крови для военных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

На данный момент вместе с волонтёрами проведено уже три акции для госпиталя.

"В настоящее время появилась дополнительная зона ответственности, в рамках которой мы оказываем инициативную помощь в пополнении запасов донорской крови для соответствующих военных учреждений. За шесть месяцев этого года участники проекта "Лидеры-доноры" совместно с волонтёрами ОАО "РЖД" провели три донорские акции для Подольского военно-клинического госпиталя", — заявил Кубрак.

Он добавил, что запланировано ещё пять таких акций. К концу 2022 года организаторы рассчитывают привлечь около 500 доноров крови для нужд госпиталя. Подобные мероприятия также хотят проводить и в вузах. Сейчас инициативу поддерживают более 75 участников из 10 субъектов России.

Проект "Лидеры-доноры" более двух лет занимается популяризацией донорства крови, её компонентов и костного мозга. Помощь в этом оказывает Федеральное медико-биологическое агентство России, а также Российский Красный Крест.