В Думу внесли проект о наделении добровольцев СВО статусом ветеранов боевых действий

На рассмотрение Государственной думы внесён законопроект о присуждении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине. Соответствующий документ был размещён в электронной базе Нижней палаты российского парламента.

"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы РФ, в ходе спецоперации на Украине", — говорится в пояснительной записке.

Данную инициативу внесли 270 депутатов Госдумы и группа сенаторов, включая спикера Совфеда Валентину Матвиенко и секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.