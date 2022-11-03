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Опубликовано 3 ноября 2022, 16:47
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В Думу внесли проект о наделении добровольцев СВО статусом ветеранов боевых действий

На рассмотрение Государственной думы внесён законопроект о присуждении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине. Соответствующий документ был размещён в электронной базе Нижней палаты российского парламента.

"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы РФ, в ходе спецоперации на Украине", — говорится в пояснительной записке.

Данную инициативу внесли 270 депутатов Госдумы и группа сенаторов, включая спикера Совфеда Валентину Матвиенко и секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

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Ранее в Госдуме допустили присвоение статуса ветерана участникам теробороны, но при одном условии. Звание могут получить только те участники территориальной обороны, которые будут выполнять боевые задачи с риском для жизни.

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Getty Images / Stringer

Наталья Исакова
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