Кадыров предложил отправить уклонистов копать окопы и подавать снаряды на передовой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал ужесточить наказание для уклонистов от призыва на воинскую службу в России. По его словам, несколько сотен тысяч рублей штрафа и даже пять лет лишения свободы — это "смешные цифры". Чеченский лидер считает, что разумным было бы предоставить возможность солдатам и офицерам, которые находятся на передовой, определять наказание.

"Уж поверьте, там, под свистом снарядов, точно знают, какую цену должен заплатить уклонист. И это не должен быть какой-то фиксированный размер штрафа. <...> Пусть трусы сполна расплачиваются за своё малодушие", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он отметил, что сумму штрафа для уклониста следует высчитывать из той помощи, которую гражданин получил от государства в виде обучения, лечения, социальных выплат и зарплат. Но даже после этого уклонистов, по мнению Кадырова, всё равно нужно отправить копать окопы и подавать снаряды на передовую. С такими людьми нельзя "сюсюкаться", подчеркнул он.