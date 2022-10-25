Кто из призывников может попасть в зону СВО и какие отсрочки существуют. В России скоро стартует очередной призыв на срочную службу. Чем он отличается от мобилизации и могут ли призывники оказаться в зоне СВО. 25 октября, 01:40 Обложка © ТАСС / Егор Алеев

С 1 ноября 2022 года в РФ начинается осенний призыв. Согласно указу президента, мероприятие может затронуть 120 000 россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Эксперты заявляют, что большинство призывников будут служить один год и в зону конфликта на Украине не попадут, но в ряде случаев молодые люди будут исполнять свой долг и в зоне СВО.

Попадут ли срочники в зону СВО

— Военнослужащие срочной службы после демобилизации вернутся домой, а набранные в ходе осеннего призыва направятся в подразделения, не задействованные в спецоперации на Украине, — пообещал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Однако, по мнению экспертов, некоторые срочники всё-таки могут попасть в зону проведения специальной военной операции (СВО). Это касается призывников с четырёх территорий, вошедших в состав России после референдума о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, итоги которых закреплены в федеральных конституционных законах .

Отправка мобилизованных в зону проведения СВО. Фото © ТАСС / Егор Алеев

— Несмотря на то что новые территории в состав России уже вошли, чтобы полностью гармонизировать законодательство, потребуется до двух лет. А в течение этого времени, например, в Донецкой и Луганской республиках будут применяться несколько другие подходы к призывникам. И попадание тех ребят после учебного курса сразу в зону СВО вполне возможно, — пояснил директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.

Эксперты отмечают, что не всё просто и с теми, кто призывался из других регионов России.

— Некоторые срочники могут подписать военный контракт ещё в период своей службы, и демобилизация через 12 месяцев им не грозит. Пошлют ли такого военнослужащего в зону СВО, зависит от приказа командования, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Ещё один вариант: срочник вернулся домой, встал на военный учёт и получил повестку уже как призывник по частичной мобилизации. Отказаться от такого призыва нельзя, так как тут всё по закону.

Не все отсрочки одинаковые

Согласно данным "Левада-центра", 61% россиян считает службу в армии по призыву обязательной для всех мужчин, при этом примерно половина из опрошенных допускает, что некоторым молодым людям может потребоваться отсрочка для решения своих проблем, связанных с образованием, здоровьем или семьёй.

Так как в этом году призыв происходит практически сразу после частичной мобилизации (а в некоторых регионах и параллельно), многие молодые люди и их родители запутались в понятиях об отсрочках и условиях прохождения военной службы. Но разобраться с этим несложно.

Прежде всего следует уяснить разницу между полным освобождением от службы в армии, например по состоянию здоровья, и переносом призыва в армию в связи с одним из обстоятельств, предусмотренных законом № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Полное освобождение от службы происходит в случае непригодности или ограниченной годности призывника, которое санкционирует военно-врачебная комиссия. Если человека признали к службе непригодным, ему выдают военный билет с соответствующей записью и больше этого россиянина военкомат беспокоить не должен.

Работа призывной комиссии военного комиссариата. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

С отсрочками всё сложнее. Бывают ситуации, когда гражданин на законных основаниях имеет отсрочки до 27 лет, после чего получает военный билет с записью "Годен, но не служил", то с точки зрения закона уклонистом он не будет. Однако в случае мобилизации этот гражданин вполне может быть призван, а освобождённый от службы по болезни — вряд ли. Например, после окончания аспирантуры, когда кандидату уже исполнилось 27 лет. Или в случае тюремного заключения.

Разница между отсрочками для призывников и мобилизованных

Общими и для призывников, и для тех, кого могут мобилизовать, являются следующие ситуации.

Отсрочка по медицинским показателям, не связанным с полным освобождением от службы (например, при сложном переломе), — могут призвать не раньше чем через шесть месяцев.

Второй случай — отсрочка в связи с обучением. Право на неё имеют все студенты, получающие первое высшее образование.

Третий случай — отсрочки для ухода за близкими, когда ближайший родственник нуждается в уходе, а смотреть за ним, кроме призывника, некому.

Наличие детей. Призывнику положена отсрочка, если у него их двое , а для мобилизованного отсрочка предоставляется только при наличии не менее троих .

Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Определённые профессии: призывнику предоставляют отсрочку, только если он является работником силовых структур, священнослужителем либо квалифицированным работником авиационно-космической отрасли. При мобилизации отсрочка положена работнику из специального Перечня (более 195 специальностей, самые распространенные из них — сотрудники IT-сферы, но ещё не мобилизуют некоторых сотрудников ВПК, отдельных медиков и так далее), при этом компания, в штате которой работает специалист, должна подать заявку на портале "Госуслуги", чтобы военкомат смог её увидеть.

Фото © ТАСС / Егор Алеев Нужно ли сохранять в России призыв? 0 Да, он показал свою эффективность Нет, в армии должны служить только контрактники Нужно перенимать передовой опыт других стран

Авторы Максим Греков