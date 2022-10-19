Добровольцам в России могут дать официальный статус: Какие бонусы они получат Госдума подготовила закон о добровольческих формированиях и статусе самих добровольцев в РФ. На что они смогут рассчитывать в этом случае? 135709 135709 Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Частичная мобилизация в России пока не отменена, но в ряде регионов мобилизационное задание уже выполнено. Там, где это произошло, процесс призыва граждан из запаса в ряды вооружённых сил остановлен. Однако, несмотря на этот факт, военкоматы продолжают фиксировать обращения граждан, которые добровольно желают направиться на службу в зону специальной военной операции (СВО). В связи с этим в Государственной думе прошло первое чтение законопроекта о статусе таких добровольцев.

Как пояснил Лайфу источник в Госдуме, рассматриваемый документ призван обеспечить права тех, кто заключит официальный контракт с Министерством обороны, а вот на бойцов частных военных компаний (ЧВК) он распространяться не должен.

Что такое "добровольческие подразделения" сейчас

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В настоящее время в России, по разным оценкам, сформировано от 40 до полусотни различных добровольческих батальонов, которые либо уже участвуют в СВО, либо готовятся принять участие в операции. Сейчас в состав этих подразделений могут приниматься граждане, которые по каким-либо критериям не подходят для контрактной службы в армии и не могут быть призваны по частичной мобилизации, например в связи с достижением предельного возраста или по причине отсутствия определённой военной специальности. Однако это не значит, что добробаты состоят из возрастных и необученных бойцов. Скорее наоборот: в большинстве добровольческих формирований уделяют особое внимание подготовке своего личного состава и поэтому привлекают в свои ряды ветеранов боевых действий, бывших работников силовых ведомств и т.д. Все граждане, вступившие в добровольческие формирования, заключают контракт, аналогичный военному (не путать с наймом в ЧВК), и получают определённое довольствие. То есть практически выполняют ту же военную работу, что и контрактники, но при этом формально они не имеют тех же прав, что и военные. Вот именно это и решено исправить в специальном законе.

Что изменится для добровольцев

Здание Министерства обороны РФ. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Как следует из законопроекта, теперь все добровольческие формирования будет создавать непосредственно Минобороны по решению президента РФ. Численность добробатов и районы их действий опять же должны будут определяться Министерством обороны исходя из задач, стоящих перед Вооружёнными силами РФ. Кроме того, в документе указано, что со всеми добровольцами должны быть заключены соответствующие контракты, схожие по структуре с теми, которые сейчас заключают военнослужащие, но имеющие иной набор возможностей для досрочного расторжения, например в связи с переходом на службу в подразделения Минобороны либо в другое добровольческое подразделение.

Член депутатской фракции "Справедливая Россия" Анатолий Вассерман так прокомментировал данную законодательную инициативу.

— Этот законопроект даже запоздал, его надо было вносить сразу с началом СВО. Возможно, так и было бы сделано, если бы мы сразу представляли, насколько мощная система заболачивания мозгов там [на Украине] создана. Сейчас очевидно одно: мы победим при условии полного напряжения сил, поэтому и появился данный документ. Он направлен на то, чтобы обеспечить техническую возможность сбора всех нужных сил.

Где будут использоваться военные добровольцы

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Законотворцы предполагают, что добровольческие подразделения должны применяться только для выполнения отдельных задач, то есть в случае прямого участия в боевых действиях в зоне спецоперации — нести вспомогательную функцию. При этом, в зависимости от того, какие конкретные задачи будет решать подразделение, в его состав могут входить военнослужащие, направленные Министерством обороны.

Социальные гарантии для добровольцев

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В поправках, предложенных депутатами в закон № 61-ФЗ "Об обороне", особое место уделено социальным гарантиям и компенсациям тем, кто пошёл в добровольцы. По мнению авторов, на них должны распространяться все льготы, предусмотренные для военнослужащих и членов их семей.

Что ещё должен учесть закон

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Ряд экспертов считает, что ко второму и третьему чтению в законопроект необходимо внести несколько конкретизирующих формулировок и дополнений. В частности, политолог Сергей Марков указывает на патриотическую специфику добровольческих соединений.

— В добровольцы идут граждане по убеждениям — соответственно, для них в приоритете будут не материальные льготы, а социальные. При этом надо учитывать, что предлагаемая в законопроекте конструкция по сути своей уникальна. Сейчас в мире у государств есть армии и есть ЧВК. В законопроекте речь — о некой иной форме. Очевидно, что введение такого военного понятия, как "добровольцы", не должно усложнять работу уже существующих законов, — сказал он.

С мнением Маркова согласен и экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

— Закон важный и нужный, но надо разбираться с категориями. Россияне, чья служба будет урегулирована данным нормативным актом, должны чётко представлять свой статус. Моё мнение, что всех добровольцев лучше юридически оформлять как мобилизованных, это сразу устранит любую путаницу. Но если уже решили отнести этих граждан к особому разряду, то в законе стоит закрепить сроки их службы, критерии, при которых доброволец может вернуться к гражданской жизни, и прочие важные особенности, указывающие на отличие этого гражданина от военнослужащего-контрактника или от сотрудника ЧВК.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь Нужен ли добровольцам особый статус? 0 Да, такой подход внесёт ясность и по службе и по льготам Нет, всех добровольцев следует приравнять к мобилизованным Добровольцы должны приниматься на военную службу автоматом

Авторы Максим Греков