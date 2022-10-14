Каких заключённых могут призвать в армию Разработан законопроект об участии осуждённых в боевых действиях с перспективой смягчения для них наказания. Кого могут коснуться законодательные поправки? 37012 37012 Фото © ТАСС / Юрий Тутов

Совет Федерации разработал проект закона, позволяющего привлекать осуждённых по уголовным преступлениям к участию в боевых действиях. Как пояснила одна из авторов законодательной инициативы − сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, законопроект предполагает, что в случае, если осуждённый проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом.

Авторы законопроекта считают, что он актуален, поскольку отвечает интересам безопасности страны и принципам гуманизации уголовного законодательства, так как осуждённые получают возможность исправления в условиях, не связанных с лишением свободы. Правда, действовать новая норма будет только в военное время, в периоды объявленной полной либо частичной мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта.

Кто может попасть под действие закона?

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Согласно закнопроекту, который ещё не поступил на рассмотрение в Госдуму, предложенные меры могут коснуться двух категорий осуждённых:

военнослужащих, которым назначено наказание в виде ареста, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы на срок до пяти лет;

гражданских лиц, впервые осуждённых за преступления небольшой или средней тяжести (согласно статье 15 Уголовного кодекса, это умышленные или неосторожные деяния, наказания, за которые от трёх до десяти лет).

Однако действие закона не будет распространяться на тех, кто отбывает наказание за следующие преступления:

призывы к участию в массовых беспорядках или непосредственное участие в этих беспорядках;

нарушения правил проведения митингов;

публичные действия по дискредитации Вооруженных Сил РФ,

пропаганда нацистской символики;

призывы к санкциям против РФ;

распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил РФ.

Само-собой, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления рассчитывать на применение к ним положений данного закона не смогут.

И ещё: законопроект предусматривает, что если осуждённый после того, как попадёт под действие закона, откажется от участия в боевых действиях либо будет "ненадлежащим образом" исполнять обязанности военной службы или уклоняться от ее прохождения, командование направит запрос в суд, который рассмотрит вопрос об отправке осуждённого в исправительное учреждение в соответствии с приговором, который был вынесен ранее.

Это не амнистия, а отсрочка

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Если заявленный сенаторами законопроект примут, то он будет иметь специфический механизм применения, фактически в ответ на заявление осуждённого будет следовать не акт амнистии (частичное или полное освобождение от наказания), а отсрочка в исполнении наказания. Для дальнейшего освобождения, например, по окончании боевых действий либо в следствие невозможности продолжения участвовать в них по медицинским показателям — потребуется специальное судебное решение, основанное на ходатайстве военного командования и заключения прокурора.

Также авторы законопроекта пояснили, что предлагаемые ими новации устраняют пробел в существующем законодательстве, когда гражданские лица, отбывающие наказание в виде обязательных, исправительных или принудительных работ либо осуждённые к ограничению свободы, в период своего наказания фактически получают необъявленную отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно предложениям сенаторов, в случаях, если осуждённый подходит по требованиям закона о частичной мобилизации, суд, с учётом представления военного комиссара, вправе самостоятельно принять решение об отсрочке исполнения наказания до окончания мобилизации конкретного гражданина с направлением его в войска, в этом случае никакого ходатайства от осужденного не требуется.

— Предлагаемая сенаторами норма уникальна, — отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — По сути, в закон помещается положение, исключающее уклонение от мобилизации через отбывание относительно мягкого наказания. Конечно, такая правовая конструкция применима только с учётом состояния здоровья осуждённого, наличия у него военно-учётной специальности и характеристики его личности. Очевидно, что лица, страдающие серьёзными заболеваниями и зависимостями, в войсках не нужны.

Для справки: практика привлечения бывших осуждённых к участию в боевых действиях с заменой уголовного наказания на возможность отличиться на передовой официально в России применялась во времена Великой Отечественной войны. Но тогда это делалось через амнистирование, то есть в войска прибывали граждане, наказание которых формально закончилось. Президиум Верховного Совета СССР трижды летом и осенью 1941 года принимал указы об амнистии осуждённых, после чего заключённые прямо из лагерей отправлялись на курсы бойцов, а потом — на фронт. Тогда на передовую попали не менее 750 000 осуждённых. По четвертому указу в начале 1942 года на фронт были отправлены 157 000 человек. Всего в период войны 1941-1945 гг. в Советской Армии воевали, по разным данным, от 800 000 до 975 000 бывших заключённых.

Фото © Shutterstock Нужно ли призывать в армию осуждённых? 0 Обязательно, пусть так искупят свою вину Нет, преступник с оружием может быть опасен Можно, но только не убийц и маньяков

Авторы Максим Греков