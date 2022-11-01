Госдума отказалась рассмотреть идею об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации
Госдума РФ не рассматривает возможность введения уголовного наказания для уклонистов от частичной мобилизации. Об этом говорится в совместном заявлении председателей комитетов по обороне и по безопасности Андрея Картаполова и Василия Пискарёва, которое приводит пресс-служба "Единой России".
"Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации действительно рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается", — говорится в сообщении.
Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что депутаты ГД собрались ввести уголовное наказание за уклонение от военной службы по призыву по мобилизации при отсутствии отсрочки.
Getty Images / Stringer