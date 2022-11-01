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Опубликовано 1 ноября 2022, 19:41
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Госдума отказалась рассмотреть идею об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации

Госдума РФ не рассматривает возможность введения уголовного наказания для уклонистов от частичной мобилизации. Об этом говорится в совместном заявлении председателей комитетов по обороне и по безопасности Андрея Картаполова и Василия Пискарёва, которое приводит пресс-служба "Единой России".

"Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации действительно рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается", — говорится в сообщении.

Клишас счёл неактуальным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
Клишас счёл неактуальным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что депутаты ГД собрались ввести уголовное наказание за уклонение от военной службы по призыву по мобилизации при отсутствии отсрочки.

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Getty Images / Stringer

Артур Белкин
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