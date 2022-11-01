Врач заявила об опасности веганской диеты при заболеваниях ЖКТ

Веганский рацион может быть опасен для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупредила в беседе с РИАМО врач-диетолог Светлана Лисицына.

"При различных обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, например гастрита, язвенной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки или каких-то других заболеваниях кишечника, я бы не рекомендовала, потому что всё-таки это растительная пища и она будет по-другому влиять на организм", — объяснила она.

При этом растительная пища содержит много клетчатки, которая оказывает неблагоприятное влияние на воспалённые стенки кишечника и слизистую желудка. Также такая еда не содержит витамин В12, который важен для поддержания нервной системы, а также кроветворения и синтеза аминокислот.

"При его недостатке может снижаться гемоглобин, который отвечает за транспортировку кислорода к нашим органам и тканям. Поэтому если гемоглобин низкий, то от этого будут страдать, соответственно, наши органы и ткани, они будут недополучать кислород", — объяснила медик.

Помимо этого, веганы подвержены недостатку железа, цинка и кальция. Последний, кстати, содержится в молоке и кунжуте. Веганы как раз употребляют много этих семян, восполняя всего одной чайной ложкой суточную норму вещества.