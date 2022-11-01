Джефф Монсон заявил, что UFC не позволил Петру Яну победить в бою с О'Мэлли

"Это было достаточно противоречивое решение. Но я считаю, что Ян выиграл этот бой. Ведь он забрал два раунда из трёх. Возможно, в UFC не позволили Петру победить. Всё завязано на том, какое шоу он может сделать. Я говорю о числах: сколько людей он сможет привлечь. Это то, с чем UFC нужно бороться", — сказал Монсон в беседе со "Спорт-Экспресс".