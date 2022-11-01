Джефф Монсон заявил, что UFC не позволил Петру Яну победить в бою с О'Мэлли
Боец ММА Джефф Монсон считает несправедливым поражение россиянина Петра Яна в поединке с американцем Шоном О'Мэлли на UFC 280, где наш спортсмен уступил сопернику раздельным решением судей (28-29, 28-29, 29-28).
"Это было достаточно противоречивое решение. Но я считаю, что Ян выиграл этот бой. Ведь он забрал два раунда из трёх. Возможно, в UFC не позволили Петру победить. Всё завязано на том, какое шоу он может сделать. Я говорю о числах: сколько людей он сможет привлечь. Это то, с чем UFC нужно бороться", — сказал Монсон в беседе со "Спорт-Экспресс".
Лайф рассказывал, что 22 октября Пётр Ян уступил Шону О’Мэлли на турнире UFC в Абу-Даби. Схватка завершилась раздельным решением судей. Победитель этого боя будет бороться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с сильнейшим в противостоянии Алджамейна Стерлинга и Ти Джея Диллашоу. Боец Александр Емельяненко высказал мнение, что Петра Яна засудили по политическим соображениям.
Getty Images / Chris Unger