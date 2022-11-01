Путин назвал Эрдогану два условия для возобновления зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и объяснил, что Россия приостановила зерновую сделку из-за использования Украиной гуманитарного коридора в военных целях, в том числе для атак по российским кораблям, обеспечивавшим безопасность маршрута.

"Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договорённостей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "Черноморской инициативы", — цитирует российского лидера сайт Кремля.