Путин назвал Эрдогану два условия для возобновления зерновой сделки
Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и объяснил, что Россия приостановила зерновую сделку из-за использования Украиной гуманитарного коридора в военных целях, в том числе для атак по российским кораблям, обеспечивавшим безопасность маршрута.
"Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договорённостей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "Черноморской инициативы", — цитирует российского лидера сайт Кремля.
Также президент РФ напомнил, что вывезенное украинское зерно ушло не беднейшим странам, а в Европу. Россия всё ещё готова бесплатно помочь Африке восполнить недополученные объёмы, заверил он. Кроме того, Путин обратил внимание на неисполнение второй части стамбульских договорённостей — по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.
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