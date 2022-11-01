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1 ноября, 16:18

Путин назвал Эрдогану два условия для возобновления зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и объяснил, что Россия приостановила зерновую сделку из-за использования Украиной гуманитарного коридора в военных целях, в том числе для атак по российским кораблям, обеспечивавшим безопасность маршрута.

"Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договорённостей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "Черноморской инициативы", — цитирует российского лидера сайт Кремля.

Также президент РФ напомнил, что вывезенное украинское зерно ушло не беднейшим странам, а в Европу. Россия всё ещё готова бесплатно помочь Африке восполнить недополученные объёмы, заверил он. Кроме того, Путин обратил внимание на неисполнение второй части стамбульских договорённостей — по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Шойгу снова провёл переговоры с министром обороны Турции из-за зерновой сделки

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Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.

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Getty Images / Murat Kula

Татьяна Миссуми

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