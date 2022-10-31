Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море
Минобороны РФ сообщило о приостановке движения судов по коридору безопасности в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты.
"До прояснения ситуации вокруг совершённой Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополе движение по коридору безопасности, определённому "черноморской инициативой", приостановлено", — сказано в заявлении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что Москва, как основной участник Стамбульских соглашений, не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют этот маршрут для ведения боевых действий против РФ. Ведомство довело свою позицию до генсека ООН Антониу Гутерриша и Совбеза организации.
Минобороны выразило надежду на содействие ООН в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гумкоридора и украинских портов, определённых в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России.
Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов