Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море

Минобороны РФ сообщило о приостановке движения судов по коридору безопасности в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты.

"До прояснения ситуации вокруг совершённой Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополе движение по коридору безопасности, определённому "черноморской инициативой", приостановлено", — сказано в заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Москва, как основной участник Стамбульских соглашений, не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют этот маршрут для ведения боевых действий против РФ. Ведомство довело свою позицию до генсека ООН Антониу Гутерриша и Совбеза организации.