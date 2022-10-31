ЦБ зарегистрировал новую платёжную систему

Центробанк России зарегистрировал новую платёжную систему "Астрасенд", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Банк России 31.10.2022 принял решение о регистрации небанковской кредитной организации "Инкахран" (акционерное общество) в качестве оператора платёжной cистемы "Астрасенд", — говорится в сообщении.

Из данных на сайте платёжной системы следует, что она предназначена для денежных переводов за рубеж и внутри России. Перечень доступных для этого государств будет опубликован позже.