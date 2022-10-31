ЦБ зарегистрировал новую платёжную систему
Центробанк зарегистрировал новую платёжную систему "Астрасенд"
Центробанк России зарегистрировал новую платёжную систему "Астрасенд", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Банк России 31.10.2022 принял решение о регистрации небанковской кредитной организации "Инкахран" (акционерное общество) в качестве оператора платёжной cистемы "Астрасенд", — говорится в сообщении.
Из данных на сайте платёжной системы следует, что она предназначена для денежных переводов за рубеж и внутри России. Перечень доступных для этого государств будет опубликован позже.
Лайф писал, что Центробанк пока не может увеличить норму вывоза наличной валюты из РФ. При этом регулятор имеет такие полномочия.
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