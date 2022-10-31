Песков назвал чушью заявления главы украинской разведки о двойниках Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью заявления начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о якобы наличии двойников у российского лидера Владимира Путина.
"Как можно это прокомментировать? Как чушь!" — заявил Песков в беседе с ТАСС.
В интервью британскому изданию Daily Mail Буданов заявил, что Владимир Путин использует двойников для безопасности. Позднее выдержки из данного интервью опубликовали и в соцсетях ГУР.
Ранее Лайф рассказывал, что в феврале 2020 года в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский лидер признался, что идея привлечь двойника для его безопасности действительно возникала в начале 2000-х годов, но он от неё отказался. Позднее Дмитрий Песков заявлял о том, что глава государства знает о существовании подобных теорий, однако в ответ на них лишь улыбается и смеётся.
ТАСС / Александр Демьянчук