Песков назвал чушью заявления главы украинской разведки о двойниках Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью заявления начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о якобы наличии двойников у российского лидера Владимира Путина.

"Как можно это прокомментировать? Как чушь!" — заявил Песков в беседе с ТАСС.