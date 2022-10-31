НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 октября, 17:01

Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1"

Nikkei: Япония планирует остаться в проекте "Сахалин-1"

Япония не намерена покидать проект "Сахалин-1", поскольку нуждается в стабильных поставках энергоносителей. Об этом сообщает японское издание Nikkei, не уточняя конкретные источники.

"Японское правительство решило продолжить участие в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1", ранее возглавлявшемся компанией Exxon, как стало известно Nikkei, так как Япония хочет обеспечить стабильные поставки энергоносителей, несмотря на международные санкции, наложенные на Москву", — говорится в публикации.

Издание уточняет, что 95% нефти Япония импортирует с Ближнего Востока, поэтому участие в российских проектах считает необходимым для сохранения стабильных поставок. При этом, по информации Nikkei, нефтегазовая компания Sodeco примет окончательное решение о продолжении участия в проекте после обсуждения вопроса с компаниями Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni, которые также являются акционерами консорциума.

В Японии объяснили значимость проекта "Сахалин-1"

В Японии объяснили значимость проекта "Сахалин-1"

Как рассказывал Лайф, президент России Владимир Путин 7 октября подписал указ, согласно которому всё имущество проекта "Сахалин-1" и его оператора "Эксон нефтегаз лимитед" перейдёт российскому оператору. Позднее стало известно, что американская компания Exxon отказалась отгружать нефть на проекте "Сахалин-1", так как танкеры "Совкомфлота" под санкциями, а затем заявила о полном уходе из России.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров