Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1"

Япония не намерена покидать проект "Сахалин-1", поскольку нуждается в стабильных поставках энергоносителей. Об этом сообщает японское издание Nikkei, не уточняя конкретные источники.

"Японское правительство решило продолжить участие в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1", ранее возглавлявшемся компанией Exxon, как стало известно Nikkei, так как Япония хочет обеспечить стабильные поставки энергоносителей, несмотря на международные санкции, наложенные на Москву", — говорится в публикации.

Издание уточняет, что 95% нефти Япония импортирует с Ближнего Востока, поэтому участие в российских проектах считает необходимым для сохранения стабильных поставок. При этом, по информации Nikkei, нефтегазовая компания Sodeco примет окончательное решение о продолжении участия в проекте после обсуждения вопроса с компаниями Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni, которые также являются акционерами консорциума.