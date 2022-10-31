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31 октября, 17:00

Дуров описал фразой "Пора бороться с демонами" конфликт Telegram с Apple

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о конфликте мессенджера с компанией Apple, которая не даёт выйти его обновлению в честь Хэллоуина.

"Последнее обновление Telegram застряло в Apple Review уже больше недели, и нам так не сообщили, в чём причина задержки", — написал Дуров в своём телеграм-канале.

Он также обратил внимание на то, что Apple нарушает свои же правила, по которым компания обещает проверять приложения за 24 часа. Вместо этого разработчикам приходится ждать до 10 дней, а иногда и более месяца. Дуров намерен для подобных случаев собирать жалобы и передавать их дальше чиновникам в ЕС, чтобы они могли наказывать американскую компанию за нарушение законодательства о цифровых рынках.

"Apple решит, на что они хотят тратить свои ресурсы: на улучшение своих процессов или на штрафы. Счастливого Хэллоуина! Пора сразиться с демонами", — написал Дуров.

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Ранее Павел Дуров сообщил о начале работы платформы Fragment, на которой все пользователи мессенджера смогут приобрести себе уникальные никнеймы.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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