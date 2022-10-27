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27 октября, 18:54

Павел Дуров открыл аукцион с уникальными никнеймами для Telegram

Основатель "Телеграма" Павел Дуров сообщил о начале работы платформы Fragment, на которой все пользователи мессенджера смогут приобрести себе уникальные никнеймы. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

"Мы сдержали обещания и запустили опцию покупки пользовательских никнеймов в "Телеграме" на специализированной платформе Fragment. Лоты с самыми редкими пользовательскими никами уже выставлены на торги", — отметил Дуров.

По его словам, подобный "честный и открытый" рынок по продаже имён пользователей будет создан впервые за всю историю Интернета, что позволит пользователям получить право собственности на свои адреса.

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Shutterstock / Allmy

Артур Белкин

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