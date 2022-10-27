Павел Дуров открыл аукцион с уникальными никнеймами для Telegram
Основатель "Телеграма" Павел Дуров сообщил о начале работы платформы Fragment, на которой все пользователи мессенджера смогут приобрести себе уникальные никнеймы. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.
"Мы сдержали обещания и запустили опцию покупки пользовательских никнеймов в "Телеграме" на специализированной платформе Fragment. Лоты с самыми редкими пользовательскими никами уже выставлены на торги", — отметил Дуров.
По его словам, подобный "честный и открытый" рынок по продаже имён пользователей будет создан впервые за всю историю Интернета, что позволит пользователям получить право собственности на свои адреса.
Ранее Лайф сообщал, что мессенджер Telegram удалил ряд русскоязычных каналов, которые связаны с Белоруссией. Сделано это было по требованию американской компании Apple.
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