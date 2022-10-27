Путин раскрыл способ "очень просто" уладить конфликт на Украине мирным путём

Конфликт на Украине можно уладить мирным путём очень быстро, но для этого нужен сигнал от Вашингтона Киеву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне, очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путём", — отметил глава государства.