Путин раскрыл способ "очень просто" уладить конфликт на Украине мирным путём
Путин рассказал, кто может убедить Украину поменять позицию и уладить конфликт мирным путём
Конфликт на Украине можно уладить мирным путём очень быстро, но для этого нужен сигнал от Вашингтона Киеву. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне, очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путём", — отметил глава государства.
Также в своей речи Путин подчеркнул, что русские и украинцы являются одним народом и это исторический факт, который нельзя изменить. Так он ответил на вопрос модератора дискуссии журналиста и политолога Фёдора Лукьянова. Тот, в частности, поинтересовался, не изменил ли за этот год Путин мнение о том, что русские и украинцы — один народ.
ТАСС / Павел Быркин / Пресс-служба президента РФ