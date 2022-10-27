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27 октября, 18:12

Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной

<p>Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото © Kremlin</p>

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной. Препятствуют диалогу, по его словам, руководители киевского режима.

"Вопрос не в нас, мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам. Я недавно, выступая в Кремле, публично об этом упомянул. Но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоры с РФ", — объяснил глава государства.

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Также в ходе выступления президент заявил, что русские и украинцы являются одним народом и это исторический факт, который нельзя изменить. Так он ответил на вопрос модератора дискуссии журналиста и политолога Фёдора Лукьянова. Тот, в частности, поинтересовался, не изменил ли за этот год Путин мнения о том, что русские и украинцы — один народ.

Андрей Бражников

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