Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной. Препятствуют диалогу, по его словам, руководители киевского режима.

"Вопрос не в нас, мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам. Я недавно, выступая в Кремле, публично об этом упомянул. Но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоры с РФ", — объяснил глава государства.